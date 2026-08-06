Сухо та дуже спекотно: якою буде погода в Україні сьогодні
07:00 06.08.2026 Чт
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Надзвичайна спека накрила всі регіони України
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 6 серпня (Getty Images)
В Україні сьогодні, 6 серпня, очікується суха та спекотна погода - майже скрізь прогріє до +38°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Суха, жарка погода прогнозується согодні по всій Україні. Вдень сильна спека 35-38°, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Фото: якою буде погода в Україні 6 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується суха та спекотна погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 35-38°, у Києві 35-37°.
Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали про те, що найближчими днями Україна може стати однією з найспекотніших країн Європи. Проте пізніше синоптична ситуація відчутно зміниться.