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Сухо та дуже спекотно: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 06.08.2026 Чт
1 хв
Надзвичайна спека накрила всі регіони України
aimg Тетяна Степанова
Сухо та дуже спекотно: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 6 серпня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 6 серпня, очікується суха та спекотна погода - майже скрізь прогріє до +38°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Суха, жарка погода прогнозується согодні по всій Україні. Вдень сильна спека 35-38°, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Сухо та дуже спекотно: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 6 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується суха та спекотна погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 35-38°, у Києві 35-37°.

Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали про те, що найближчими днями Україна може стати однією з найспекотніших країн Європи. Проте пізніше синоптична ситуація відчутно зміниться.

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