Сухо и очень жарко: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 6 августа (Getty Images)

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В Украине сегодня, 6 августа, ожидается сухая и жаркая погода - почти везде прогреет до +38°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сухая, жаркая погода прогнозируется сегодня по всей Украине. Днем сильная жара 35-38°, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Фото: какой будет погода в Украине 6 августа (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня прогнозируется сухая жаркая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 35-38 °, в Киеве 35-37 °.