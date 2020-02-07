Сухо, солнечно и мороз до -15: синоптики сообщили о резком изменении погоды на выходные

Погода в Украине на выходные, 8-9 февраля, резко ухудшится, похолодает до -15, но сухо, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на 8 февраля

В субботу в западных областях переменная облачность, днем температура воздуха составит -2+2, а ночью -7-9. На севере страны тоже без осадков, температура воздуха днем составит -2-4, а ночью -9-11. В восточных областях ночью похолодает до -13, а днем -4-6.

По данным синоптиков, в центральных областях днем 0-2, ночью-7-9. В частности, в Киеве переменная облачность. На юге страны днем +2-3, ночью-8-10.

Прогноз на 9 февраля

В воскресенье в Украине солнечно, но существенно похолодает ночью на востоке. На западе страны температура воздуха днем составит +4+6, а ночью -5-7. В центре страны днем -1+3, а ночью -8-11. В частности, в Киеве днем будет +1+3, а ночью -4-6.

На севере страны температура воздуха днем составит -2+4, а ночью -6-11. В восточных областях существенно похолодает, днем будет -3-5, а ночью -13-15. На юге страны чуть теплее, днем -3+4, а ночью -8-13.

Напомним, синоптики сообщали, что после пяти дней метель и полуметрового снега, в Украине прекращаются осадки, но приходит существенное похолодание.

Как отмечалось, из-за непогоды сегодня в Украине обесточены более 200 населенных пункта.