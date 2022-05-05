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Сухо и солнечно: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Четверг 05 мая 2022 07:00
Сухо и солнечно: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине 5 мая будет солнечной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 5 мая, в Украине ожидается солнечная и сухая погода. Днем столбики термометров в некоторых регионах максимально покажут до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины осадков не ожидается. Небо весь день будет безоблачным. При этом возможны порывы ветра до 10-12 м/с. Ночью заморозков не ожидается, столбики термометров покажут +3 +5 градусов.

Температура воздуха днем составит:

  • в северных областях +13 +15 градусов;
  • в западных областях +14 +16 градусов;
  • в восточных областях +14 +16 градусов;
  • в южных областях +15 +17 градусов;
  • в центральных областях +13 +16 градусов.

Сухо и солнечно: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью тоже без осадков. Ветер северо-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +3 +5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

Сухо и солнечно: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, синоптики предупредили, что в некоторых областях ожидается "желтый" уровень опасности.

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