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Сухо та сонячно: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Четвер 05 травня 2022 07:00
Сухо та сонячно: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні 5 травня буде сонячною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 5 травня, в Україні очікується сонячна та суха погода. Вдень стовпчики термометрів в деяких регіонах максимально покажуть до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території Україні опадів не очікується. Небо весь день буде безхмарним. При цьому можливі пориви вітру до 10-12 м/с. Вночі заморозків не передбачається, стовпчики термометрів покажуть +3 +5 градусів.

Температура повітря вдень становитиме:

  • у північних областях +13 +15 градусів;
  • у західних областях +14 +16 градусів;
  • у східних областях +14 +16 градусів;
  • у південних областях +15 +17 градусів;
  • у центральних областях +13 +16 градусів.

Сухо та сонячно: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні вдень та вночі теж без опадів. Вітер північно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +3 +5 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

Сухо та сонячно: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, синоптики попередили, що у деяких областях очікується "жовтий" рівень небезпеки.

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