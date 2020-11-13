Сухо и прохладно: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В Украине погода остается прохладной и без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +9.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины ожидается переменная облачность, а самая высокая температура будет наблюдаться в южных и западных регионах.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +4 +8 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +1 +4 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +2 до +6, а ночью от -2 до +2.

В южных и восточных областях температура воздуха днем прогреется до +4 +9, а ночью она опустится до -4 +4 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +6, а ночью от -1 до +3.

Напомним, погода в Украине принесет первый снег уже до конца этой недели.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что в ноябре в стране будут резкие перепады температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов - от +24 до -24 градусов. При этом ноябрь будет холодным, дождливым и мрачным.