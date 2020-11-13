Сухо та прохолодно: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

В Україні погода лишається прохолодною та без опадів. Температура повітря вдень буде коливатись від +2 до +9.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території України очікується мінлива хмарність, а найвища температура спостерігатиметься у південних та деяких західних регіонах.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +4 +8 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +1 +4 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +2 до +6, а вночі від -2 до +2.

У південних та східних областях температура повітря вдень прогріється до +4 +9, а вночі вона опуститься до -4 +4 градусів.

Прогноз в Києві

У Київській області та у столиці сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +6, а вночі від -1 до +3.

Нагадаємо, погода в Україні принесе перший сніг вже до кінця цього тижня.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що в листопаді в країні будуть різкі перепади температури. Середньомісячна амплітуда може скласти 48 градусів - від +24 до -24 градусів. При цьому листопад буде холодним, дощовим і похмурим.