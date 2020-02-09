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Сухо и мороз до -17: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     09.02.2020 - 08:00
Сухо и мороз до -17: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине без осадков

Погода в Украине сегодня, 9 февраля, будет морозной и без осадков, температура воздуха днем составит +6 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе Украины будет тепло. Температура воздуха прогреется до +2 +5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. На Волыне также будет без осадков, температура воздуха составит +4 +6 градусов. В центральных областях будет холоднее. Температура воздуха -1 +2 градуса.

На юге страны без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3. На востоке ожидается существенное похолодание. Температура воздуха днем составит -7 -5 градусов.

Сухо и мороз до -17: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице днем ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 5-10 м /с. Температура воздуха днем составит -1 +1 градус.

Сухо и мороз до -17: прогноз погоды на сегодняНапомним, синоптики прогнозировали, что 7-9 февраля ожидается ослабление осадков и существенное похолодание. Снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

Ранее сообщалось, что в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидается значительная лавинная опасность. В частности, угроза схода лавин сохраняется в трех областях: Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской.

Украину накроют морозы до -17: прогноз на завтра Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
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