Сухо и мороз до -17: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине без осадков

Погода в Украине сегодня, 9 февраля, будет морозной и без осадков, температура воздуха днем составит +6 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе Украины будет тепло. Температура воздуха прогреется до +2 +5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. На Волыне также будет без осадков, температура воздуха составит +4 +6 градусов. В центральных областях будет холоднее. Температура воздуха -1 +2 градуса.

На юге страны без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3. На востоке ожидается существенное похолодание. Температура воздуха днем составит -7 -5 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице днем ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 5-10 м /с. Температура воздуха днем составит -1 +1 градус.

Напомним, синоптики прогнозировали, что 7-9 февраля ожидается ослабление осадков и существенное похолодание. Снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

Ранее сообщалось, что в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидается значительная лавинная опасность. В частности, угроза схода лавин сохраняется в трех областях: Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской.