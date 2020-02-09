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Сухо і мороз до -17: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 08:00
Сухо і мороз до -17: прогноз погоди на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні без опадів

Погода в Україні сьогодні, 9 лютого, буде морозною і без опадів, температура повітря вдень становитиме +6 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході України буде тепло. Температура повітря прогріється до +2 +5 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м / с. На Волині також буде без опадів, температура повітря складе +4 +6 градусів. У центральних областях буде холодніше. Температура повітря -1 +2 градуси.

На півдні країни без опадів. Температура повітря буде коливатися від -1 до +3. На сході очікується істотне похолодання. Температура повітря вдень складе -7 -5 градусів.

Сухо і мороз до -17: прогноз погоди на сьогодніСухо і мороз до -17: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці вдень очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний 5-10 м /с. Температура повітря вдень становитиме -1 +1 градус.

Сухо і мороз до -17: прогноз погоди на сьогодні

Сухо і мороз до -17: прогноз погоди на сьогодніНагадаємо, синоптики прогнозували, що 7-9 лютого очікується послаблення опадів та суттєве похолодання. Зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6; у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікується значна лавинна небезпека. Зокрема, загроза сходження лавин зберігається в трьох областях: Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської.

Україну накриють морози до -17: прогноз на завтра Синоптики попереджають про значну лавинну небезпеку в Карпатах
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