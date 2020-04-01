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Сухо і холодно до -7: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     01.04.2020 - 08:00
Сухо і холодно до -7: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у всіх областях сухо

Погода в Україні 1 квітня погіршиться, похолодає до -7 вночі, а вдень +5+9. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сухо, без опадів, температура повітря вдень +5+7, а вночі -4-6. У Закарпатській області вдень +6+10. На півночі вдень +4+7, а вночі -4-6. У східних областях вдень +5+7, а вночі -2-4.

Сухо і холодно до -7: прогноз погоди на сьогодні

У центральних областях температура повітря вдень складе +5+7, а вночі -4-6. На півдні країни вдень +5+9, а вночі 0-5.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +5+7, а вночі -3-5.

Нагадаємо, погода в Україні сильно зіпсується вже в перший день квітня. Вже в ніч на 1 квітня морози охоплять всю країну. Очікується від -2 до -6 градусів, а в Карпатах похолодає аж від -6 до -12. Тим не менш, завдяки антициклону вдень повітря прогріється до +4+9 градусів.

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