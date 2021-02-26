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Сухо и до +18 тепла: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 26 февраля, на всей территории Украины ожидается существенное потепление без осадков. Температура воздуха в стране днем будет от +5 до +18, однако ночью будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в западных и южных регионах температура воздуха днем будет в пределах +11...+18, а ночью столбики термометров опустятся до -1...+3 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +14, а ночью от -1 до +3.

В восточных областях температура воздуха днем будет от +5 до +15, а ночью от -1 до +3.

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет сухая погода. Днем температура воздуха ожидается от +9 до +11, а ночью от +1 до +3.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине значительно потеплеет, в западных регионах температура воздуха поднимется до +15. Впрочем, к концу недели погода ухудшится, будет снег с дождем.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин, спасатели объявили третий уровень опасности.

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