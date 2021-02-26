Сухо та до +18 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 26 лютого, на всій території України очікується суттєве потепління без опадів. Температура повітря в країні вдень буде від +5 до +18, однак вночі спостерігатимуться заморозки.
Таким чином, сьогодні у західних та південних регіонах температура повітря вдень буде в межах +11...+18, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...+3 градусів.
У центральних та північних областях температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +14, а вночі від -1 до +3.
У східних областях температура повітря вдень буде від +5 до +15, а вночі від -1 до +3.
У Київській області та в столиці сьогодні буде суха погода. Вдень температура повітря очікується від +9 до +11, а вночі від +1 до +3.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні в Україні значно потеплішає, в західних регіонах температура повітря підніметься до +15. Втім, до кінця тижня погода погіршиться, буде сніг з дощем.
Також РБК-Україна писало, що у Карпатах зберігається загроза сходження сніжних лавин, рятувальники оголосили третій рівень небезпеки.