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Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Украина, Пятница 27 ноября 2020 08:00
Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 27 ноября, в Украине будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в некоторых южных регионах поднимется до +12 тепла, однако ночью почти на всей территории страны ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7, а ночью от -3 до 0.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +2 до +8 градусов, а ночью от -1 до +3.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +2 +12, а ночью столбики термометров опустятся до -3 +3 градусов.

Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +3 до +6, а ночью от -3 до 0.

Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что украинские Карпаты засыпало снегом.

Также РБК-Украина писало, что синоптики изменили прогноз погоды на зиму в Украине.

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