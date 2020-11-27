Сухо та до +12 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 27 листопада, в Україні буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень у деяких південних регіонах підніметься до +12 тепла, однак вночі майже на всій території країни очікуються заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +7, а вночі від -3 до 0.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +2 до +8 градусів, а вночі від -1 до +3.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +2 +12, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -3 +3 градусів.

Прогноз в Києві

У Київській області та в столиці сьогодні буде спостерігатися мінлива хмарність. Температура повітря вдень очікується від +3 до +6, а вночі від -3 до 0.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські Карпати засипало снігом.

Також РБК-Україна писало, що синоптики змінили прогноз погоди на зиму в Україні.