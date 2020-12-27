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Сухо и до -1 днем: прогноз погоды на сегодня  

Киев, Воскресенье 27 декабря 2020 10:00
Сухо и до -1 днем: прогноз погоды на сегодня  
Фото: в Украине без осадков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 27 декабря 2020 года, погода в Украине будет облачной с прояснениями, но осадков не ожидается. Дневная температура может опуститься до -1 в зависимости от региона.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды по Украине

На западе днем от 0 до +3, в Закарпатской области столбики термометров поднимутся до +4. В северных областях днем возможны морозы, температура воздуха составит от -1 до +2. В центральных регионах тоже от -1 до +2.

На востоке днем от -1 до +2, при этом в ночное время здесь будет холоднее всего - до -3. На юге максимальная дневная температура будет на отметке +3.

Сухо и до -1 днем: прогноз погоды на сегодня  

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют сухую погоду, облачно с прояснениями. Днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Осадков не ожидается ни днем, ни ночью.

Сухо и до -1 днем: прогноз погоды на сегодня  

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине накануне Нового года будет дождливой в большинстве областей. В начале следующей недели потеплеет до +9. Западные и южные области накроют дожди, а центр и север будет засыпать мокрый снег.

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