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Непогода в Украине обесточила более 350 населенных пунктов

Киев, Суббота 26 декабря 2020 08:51
Непогода в Украине обесточила более 350 населенных пунктов
Фото: непогода оставила без света ряд населенных пунктов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Непогода в Украине на утро 26 декабря обесточила более 350 населенных пунктов. Больше всего пострадала Полтавская область.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий, мокрого снега и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач, что привело к обесточиванию 357 населенных пунктов в пяти областях. В частности, в Полтавской области - 281, Сумской - 46, Донецкой - 15, Днепропетровской - 13 и Черновицкой - 2 населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские спасатели перешли на усиленных режим в период празднования католического Рождества.

Отметим, на этой неделе в результате осложнения погодных условий в среду, 23 декабря, произошло более тысячи ДТП, в результате которых 13 человек погибли и 64 были травмированы. Кроме того, в Киеве из-за сильного снега произошел транспортный коллапс, по столице фиксировали десятки автомобильных аварий.

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