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Сухаревський розповів, з кого формуватимуть підрозділи Сил безпілотних систем

Україна, Вівторок 11 червня 2024 20:39
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Сухаревський розповів, з кого формуватимуть підрозділи Сил безпілотних систем Фото: Вадим Сухаревський, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ (скриншот з відео)
Автор: Тетяна Степанова

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ на 20 % укомплектують досвідченими командирами з бойових підрозділів. Решта 80 % - за рахунок рекрутингу.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

"Ми опираємося на те, що точково будемо відбирати командирів, лідерів, ініціаторів процесів безпосередньо з військ. Ми ж з нуля таких не візьмемо. Ми намагаємося зробити так, аби не зірвати бойову готовність підрозділів, аби шкода була мінімальною", - сказав Сухаревський.

За його словами, поточні підрозділи в бригадах та командуваннях залишатимуться на місцях. Командування Сил безпілотних систем надаватиме їм різноманітну підтримку.

"Підрозділи, які вже існують у бригадах, командуваннях, в різних родах та видах сил - це функції делегування та координації. В жодному разі ми не будемо перетягувати підрозділи з бойових бригад, які зараз знаходяться на фронті. Ми будемо їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності. Зокрема за рахунок частин безпосереднього підпорядкування командуванню", - пояснив командувач.

Сухаревський також розповів, що впродовж останніх місяців напрацьовувалася чітка схема комунікації та співпраці з різними підрозділами. І це, за його словами, вже приносить результат.

"Наприклад, на початку року палаючих НПЗ ми не бачили. А зараз це системний підхід. І практично кожного тижня з’являються гарні новини. Це як раз результат нашої спільної діяльності", - зазначив він.

За словами командувача, вийти на бойові спроможності підрозділів повною мірою Сили безпілотних систем мають до кінця року. Вже зараз навчається певна кількість пілотів, які потенційно увійдуть у нову структуру. Також для рекрутингу в новий рід військ планують відкрити декілька рекрутингових центрів.

Сили безпілотних систем ЗСУ

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил. У Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

Вчора, 10 червня, в Україні призначили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський.

Що відомо про командувача читайте в матеріалі РБК-Україна.

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