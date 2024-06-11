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Сухаревский рассказал, из кого будут формировать подразделения Сил беспилотных систем

Украина, Вторник 11 июня 2024 20:39
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Сухаревский рассказал, из кого будут формировать подразделения Сил беспилотных систем Фото: Вадим Сухаревский, командующий Сил беспилотных систем ВСУ (скриншот с видео)
Автор: Татьяна Степанова

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ на 20% укомплектуют опытными командирами боевых подразделений. Остальные 80% - за счет рекрутинга.

Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

"Мы опираемся на то, что точечно будем отбирать командиров, лидеров, инициаторов процессов непосредственно из войск. Мы же с нуля таких не возьмем. Мы стараемся сделать так, чтобы не сорвать боевую готовность подразделений, чтобы ущерб был минимальным", - сказал Сухаревский.

По его словам, текущие подразделения в бригадах и командованиях останутся на местах. Командование сил беспилотных систем будет оказывать им разнообразную поддержку.

"Подразделения, уже существующие в бригадах, командованиях, в разных родах и видах сил - это функции делегирования и координации. Ни в коем случае мы не будем перетаскивать подразделения из боевых бригад, которые сейчас находятся на фронте. Мы будем их поддерживать, усиливать и наращивать их способности. В частности, за счет частей непосредственного подчинения командованию", - пояснил командующий.

Сухаревский также рассказал, что в последние месяцы нарабатывалась четкая схема коммуникации и сотрудничества с различными подразделениями. И это, по его словам, уже приносит результат.

"Например, в начале года горящих НПЗ мы не видели. А сейчас это системный подход. И практически каждую неделю появляются хорошие новости. Это как раз результат нашей совместной деятельности", - отметил он.

По словам командующего, выйти на боевые возможности подразделений в полной мере Силы беспилотных систем должны до конца года. Уже сейчас учится несколько пилотов, которые потенциально войдут в новую структуру. Также для рекрутинга в новый род войск планируют открыть несколько центров рекрутинга.

Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил. В Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск.

Вчера, 10 июня, в Украине назначили командующего Силами беспилотных систем ВСУ. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

Что известно о командующем читайте в материале РБК-Украина.

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