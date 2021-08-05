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"Сугубо оборонительный характер": в Беларуси назвали замысел военных учений

Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Беларуси заявили, что стратегические учения "Запад-2021" носят сугубо оборонительный характер и подтверждают курс на укрепление региональной безопасности. Тренировки пройдут, в частности, на 9 полигонах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

"Замысел учения носит сугубо оборонительный характер. При его определении были учтены современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет...а также форм и способов применения сил, произведенных в Вооруженных силах двух государств,- говорится в сообщении.

Отмечено, что учения вооруженных сил Беларуси и России имеют плановый характер и являются завершающим этапом в системе совместной подготовки военных в этом году.

В соответствии с планом подготовки оно пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

Напомним, что первый военный эшелон с военнослужащими и техникой из России уже прибыл в Брест.

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