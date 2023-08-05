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В Суецькому каналі буксир протаранив танкер і затонув

Фото: в Суецькому каналі затонув буксир (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 липня, в Суецькому каналі після зіткнення з танкером затонув буксир.На місці події тривають роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адміністрації водної артерії.

Голова Управління Суецького каналу Усама Рабі заявив, що морські рятувальні роботи тривають для усунення зіткнення танкера CHINAGAS LEGEND і буксира Fahd, одного з буксирів Управління, на 51 км в Аль.

Буксир зіткнувся з танкером в акваторії Суецького каналу, після чого затонув.

Доки на місці події тривають роботи з підйому буксира, танкер направлено в Порт-Саїд до з'ясування обставин того, що сталося.

Інформації про постраждалих і причини аварії не наводять.

Нагадаємо, у березні 2021 року контейнеровоз Ever Given завдовжки 400 метрів сів на мілину на південній ділянці Суецького каналу і перекрив один із найбільш завантажених водних шляхів світу майже на тиждень.

Адже близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал. Через затор у Суецькому каналі світова торгівля зазнавала збитків у розмірі 400 млн доларів щогодини.

Зауважимо, що цього року у Суецькому каналі сіло на мілину судно з українським зерном.

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