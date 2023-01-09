У Суецькому каналі судно село на мілину

Балкер M/V Glory сів на мілину Суецькому каналі, рухаючись на південь, неподалік Ель-Кантари, міста на північному сході Єгипту. Буксири намагаються зняти судно з мілини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дані трекерів VesselFinder та MarineTraffic показали, що судно було суховантажним судном під прапором Маршаллових островів.

Нагадаємо, у березні 2021 року контейнеровоз Ever Given завдовжки 400 метрів сів на мілину на південній ділянці Суецького каналу і перекрив один із найбільш завантажених водних шляхів світу майже на тиждень.

Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал. Через затор у Суецькому каналі світова торгівля зазнавала збитків у розмірі 400 млн доларів щогодини.