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В Суэцком канале буксир протаранил танкер и затонул

Фото: в Суэцком канале затонул буксир (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 июля, в Суэцком канале после столкновения с танкером затонул буксир.На месте происшествия продолжаются работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление администрации водной артерии.

Глава Управления Суэцкого канала Усама Раби заявил, что морские спасательные работы продолжаются для устранения столкновения танкера CHINAGAS LEGEND и буксира Fahd, одного из буксиров Управления, на 51 км в Аль.

Буксир столкнулся с танкером в акватории Суэцкого канала, после чего затонул.

Пока на месте происшествия продолжаются работы по подъему буксира, танкер направлен в Порт-Саид до выяснения обстоятельств случившегося.

Информации о пострадавших и причинах аварии не приводится.

Напомним, в марте 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на южном участке Суэцкого канала и перекрыл один из самых загруженных водных путей мира почти на неделю.

Ведь около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал. Из-за пробки в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов ежечасно.

Отметим, что в этом году в Суэцком канале сели на мель судно с украинским зерном.

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