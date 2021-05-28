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В Суэцком канале сняли с мели судно Maersk Emerald: у него заглох двигатель

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Каир, Пятница 28 мая 2021 20:20
В Суэцком канале сняли с мели судно Maersk Emerald: у него заглох двигатель Фото: в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз (twitter.com/MikkelsenDean)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Суэцком канале сел на мель из-за заглохшего двигателя контейнеровоз Maersk Emerald. Руководство водной артерии оперативно организовало снятие судно с мели и его буксировку.

Об этом сообщила администрация Суэцкого канала в Twitter.

"Проходивший в составе северной колонны Суэцкий канал контейнеровоз Maersk Emerald сел на мель из-за внезапно заглохшего двигателя и отключения навигационного оборудования", - отмечается в сообщении.

В администрации канала подчеркнули, что для снятия судна с мели было привлечено четыре буксира. Это позволило оперативно справиться с внештатной ситуацией. Отмечается, что за время снятия контейнеровоза с мели через канал прошли 68 судов.

Контейнеровоз Maersk Emerald, шедший под флагом Сингапура, имеет длину 353 метра, ширину 48 метров, осадку 15,5 метра и водоизмещение 146 тысяч тонн.

Напомним, 23 марта в Суэцком канале застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировав при этом движение других судов. На входах в Суэцкий канал образовались гигантские очереди. Блокировка также повлияла на стоимость нефти. На разблокировку водной магистрали ушло больше недели.

После этого власти Египта заявили, что полученные убытки от блокировки Суэцкого канала оцениваются в миллиард долларов. Каир также хочет получить компенсацию от владельца контейнеровоза, поэтому судно сейчас под арестом.

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