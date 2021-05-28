В Суэцком канале сняли с мели судно Maersk Emerald: у него заглох двигатель

В Суэцком канале сел на мель из-за заглохшего двигателя контейнеровоз Maersk Emerald. Руководство водной артерии оперативно организовало снятие судно с мели и его буксировку.

Об этом сообщила администрация Суэцкого канала в Twitter .

"Проходивший в составе северной колонны Суэцкий канал контейнеровоз Maersk Emerald сел на мель из-за внезапно заглохшего двигателя и отключения навигационного оборудования", - отмечается в сообщении.

В администрации канала подчеркнули, что для снятия судна с мели было привлечено четыре буксира. Это позволило оперативно справиться с внештатной ситуацией. Отмечается, что за время снятия контейнеровоза с мели через канал прошли 68 судов.

Контейнеровоз Maersk Emerald, шедший под флагом Сингапура, имеет длину 353 метра, ширину 48 метров, осадку 15,5 метра и водоизмещение 146 тысяч тонн.