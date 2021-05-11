Египет решил расширить и углубить Суэцкий канал после его блокировки

После инцидента с контейнеровозом Ever Given администрация Суэцкого канала решила внести изменения в водоем. Как рассказал глава администрации Усама Раби один из участков канала расширят и углубят.

По словам главы администрации, планируется увеличение 30-километрового участка между городом Суэц и районом Горьких озер. Этот участок Суэцкого канала планируют расширить на 40 метров и углубить на 2 метра.

Кроме того, египетские власти хотят достроить вторую полосу Суэцкого канала, которая была открыта в 2015 году для того, чтобы суда могли двигаться в обе стороны. Полосу планируют продлить с 72 до 82 километров.

Как заявил президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, проект по Суэцкому каналу планируется завершить в течение 24 месяцев.