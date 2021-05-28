У Суецькому каналі зняли з мілини судно Maersk Emerald: у нього заглох двигун

У Суецькому каналі сів на мілину через заглухлий двигун контейнеровоз Maersk Emerald. Керівництво водної артерії оперативно організувало зняття судно з мілини і його буксирування.

Про це повідомила адміністрація Суецького каналу в Twitter .

"Суецький канал контейнеровоз Maersk Emerald, що проходив у складі Північної колони, сів на мілину через раптово заглухлий двигун і відключення навігаційного обладнання", - наголошується в повідомленні.

В адміністрації каналу підкреслили, що для зняття судна з мілини було залучено чотири буксири. Це дозволило оперативно впоратися із позаштатною ситуацією. Зазначається, що за час зняття контейнеровоза з мілини через канал пройшли 68 суден.

Контейнеровоз Maersk Emerald, що йшов під прапором Сінгапуру, має довжину 353 метри, ширину 48 метрів, осадку 15,5 метра і водотоннажність 146 тисяч тонн.