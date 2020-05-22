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Судью Верховного суда отстранили от должности

Новости » Общество     22.05.2020 - 22:31
Судью Верховного суда отстранили от должности
Фото: здание Верховного суда (РБК-Украина)

Отстранен судья Кассационного гражданского суда Валентин Сердюк

Судью Кассационного гражданского суда, который входит в состав Верховного суда, Валентина Сердюка временно отстранили от должности. Соответствующее решение 22 мая приняла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Отмечается, что к судье применено дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении.

"Учитывая решение, принятое первой дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 22 мая 2020, судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Сердюка Валентина Васильевича отстранено от совершения правосудия", - говорится в сообщении.

Таким образом, до момента официального увольнения судьи с должности Высшим советом правосудия, он считается временно отстраненным от должности.

"Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - уточнили в ВСП.

По данным СМИ, Сердюка отстранили в связи с вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

Ранее РБК-Украина писало, что судью по делу о госизменен экс-президента Виктора Януковича отстранили от должности.

Также сообщалось, что в начале года скандальный судья Павел Вовк вновь возглавил Окружной административный суд Киева.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ВСУотстранениеСуд
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