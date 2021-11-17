Судью столичного суда признали виновной в управлении автомобилем в нетрезвом виде

Оболонский районный суд Киева признал виновной судью Деснянского райсуда столицы в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ей грозит штраф до 17 000 гривен с лишением права вождения на 1 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД Украины .

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о судье Светлане Коллегаевой.

"Оболонский райсуд Киева признал виновным судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после решения первой инстанции сторона защиты направила апелляционную жалобу", - цитирует пресс-служба главу МВД Дениса Монастырского.

По его словам, 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судьи за управление в состоянии опьянения. Все апелляционные жалобы были отклонены.

Монастырский добавил, что поручил подать жалобу в Высший совет правосудия для оценки такого правонарушения со стороны судьи. Он также уточнил, что санкция ст. 130 КУоАП предусматривает штраф в 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

В МВД напомнили, что 21 июля текущего года в столичном районе Оболонь произошло ДТП с участием автомобиля, которым управляла судья Деснянского районного суда Киева. По факту аварии полиция составила на водителя административный протокол. Правоохранители заметили у женщины признаки алкогольного опьянения и направили ее на медосвидетельствование. Врачи подтвердили, что она действительно была нетрезвой.