Суддю столичного суду визнали винною в керуванні автомобілем у нетверезому вигляді

Оболонський районний суд Києва визнав винною суддю Деснянського райсуду столиці в керуванні автомобілем у стані сп'яніння. Їй загрожує штраф до 17 000 гривень з позбавленням права водіння на 1 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр МВС України .

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про суддю Світлану Колегаєву.

"Оболонський райсуд Києва визнав винним суддю столичного суду за керування автомобілем у стані сп'яніння. Однак після рішення першої інстанції сторона захисту направила апеляційну скаргу",- цитує пресслужба главу МВС Дениса монастирського.

За його словами, 11 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування в стані сп'яніння. Всі апеляційні скарги були відхилені.

Монастирський додав, що доручив подати скаргу до Вищої ради правосуддя для оцінки такого правопорушення з боку судді. Він також уточнив, що санкція ст. 130 КУпАП передбачає штраф у 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

У МВС нагадали, що 21 липня поточного року в столичному районі Оболонь сталася ДТП за участю автомобіля, яким керувала суддя Деснянського районного суду Києва. За фактом аварії поліція склала на водія адміністративний протокол. Правоохоронці помітили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння та направили її на медосвідчення. Лікарі підтвердили, що вона дійсно була нетверезою.