ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Суддю столичного суду визнали винною в керуванні автомобілем у нетверезому вигляді

Новость на русском →
Київ, Середа 17 листопада 2021 18:35
Суддю столичного суду визнали винною в керуванні автомобілем у нетверезому вигляді Фото: київського суддю визнали винним в керуванні автомобілем у нетверезому вигляді (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Олег Черниш

Оболонський районний суд Києва визнав винною суддю Деснянського райсуду столиці в керуванні автомобілем у стані сп'яніння. Їй загрожує штраф до 17 000 гривень з позбавленням права водіння на 1 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр МВС України.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про суддю Світлану Колегаєву.

"Оболонський райсуд Києва визнав винним суддю столичного суду за керування автомобілем у стані сп'яніння. Однак після рішення першої інстанції сторона захисту направила апеляційну скаргу",- цитує пресслужба главу МВС Дениса монастирського.

За його словами, 11 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування в стані сп'яніння. Всі апеляційні скарги були відхилені.

Монастирський додав, що доручив подати скаргу до Вищої ради правосуддя для оцінки такого правопорушення з боку судді. Він також уточнив, що санкція ст. 130 КУпАП передбачає штраф у 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

У МВС нагадали, що 21 липня поточного року в столичному районі Оболонь сталася ДТП за участю автомобіля, яким керувала суддя Деснянського районного суду Києва. За фактом аварії поліція склала на водія адміністративний протокол. Правоохоронці помітили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння та направили її на медосвідчення. Лікарі підтвердили, що вона дійсно була нетверезою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України ДТП Денис Монастирський
NEWS
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"