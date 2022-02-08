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"Судью" из Крыма будут судить за подрывную деятельность против Украины

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Автономная Республика Крым, Вторник 08 февраля 2022 15:02
"Судью" из Крыма будут судить за подрывную деятельность против Украины Фото: судью из Крыма будут судить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Оккупационную "судью" одного из "районных судов" Крыма будут заочно судить в Украине за проведение подрывной деятельности против Украины. Судьи инкриминируют государственную измену.

Об єтом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт прокуратуры АР Крым.

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении "главы Раздольненского районного суда Республики Крым". Действия обвиняемой квалифицированы как государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.

Досудебное расследование установило, что с сентября 2001 года обвиняемая находилась в должности судьи Роздольненского районного суда АР Крым, после оккупации, в 2014 году, предала присяге на верность народу Украины и позже заняла должность главы незаконно созданного "Роздольненского районного суда Республики Крым".

Прокуратура утверждает, что обвиняемая оказывала помощь представителям оккупационной власти в переходе действовавшей в Крыму судебной системы Украины на отправление правосудия по законодательству РФ и способствовала оккупационным органам власти в подавлении сопротивлений оккупации полуострова со стороны крымчан. В частности, "судья" вынесла ряд незаконных решений по административным и уголовным делам.

Таким образом, обвиняемая способствовала становлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове и оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против российских суддей и крымских "чиновников".

Также, "суд" в Крыму вынес приговор якобы "агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины" Константину Ширинге. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, апелляцию защиты отклонили.

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