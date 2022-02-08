"Судью" из Крыма будут судить за подрывную деятельность против Украины

Оккупационную "судью" одного из "районных судов" Крыма будут заочно судить в Украине за проведение подрывной деятельности против Украины. Судьи инкриминируют государственную измену.

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении "главы Раздольненского районного суда Республики Крым". Действия обвиняемой квалифицированы как государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.

Досудебное расследование установило, что с сентября 2001 года обвиняемая находилась в должности судьи Роздольненского районного суда АР Крым, после оккупации, в 2014 году, предала присяге на верность народу Украины и позже заняла должность главы незаконно созданного "Роздольненского районного суда Республики Крым".

Прокуратура утверждает, что обвиняемая оказывала помощь представителям оккупационной власти в переходе действовавшей в Крыму судебной системы Украины на отправление правосудия по законодательству РФ и способствовала оккупационным органам власти в подавлении сопротивлений оккупации полуострова со стороны крымчан. В частности, "судья" вынесла ряд незаконных решений по административным и уголовным делам.

Таким образом, обвиняемая способствовала становлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове и оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.