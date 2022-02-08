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"Суддю" з Криму будуть судити за підривну діяльність проти України

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Автономна Республіка Крим, Вівторок 08 лютого 2022 15:02
"Суддю" з Криму будуть судити за підривну діяльність проти України Фото: прокуратура АР Крим та міста Севастополя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Окупаційну “суддю” одного з “районних судів” Криму заочно судитимуть в Україні за проведення підривної діяльності проти України. Судді інкримінують державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт прокуратури АР Крим.

За процесуального керівництва прокуратури автономії, в порядку спеціального досудового розслідування, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно "голови Роздольненського районного суду Республіки Крим". Дії обвинуваченої кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування встановило, що з вересня 2001 року обвинувачена перебувала на посаді судді Роздольненського районного суду АР Крим, після окупації, у 2014 році, зрадила присязі на вірність народу України та пізніше обійняла посаду голови незаконно створеного "Роздольненського районного суду Республіки Крим".

Прокуратура стверджує, що обвинувачена надавала допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла в Криму, на відправлення правосуддя за законодавством РФ та сприяла окупаційним органам влади у придушенні спротивів окупації півострова з боку кримчан. Зокрема, "суддя" винесла ряд незаконних рішень у адміністративних та кримінальних справах.

Таким чином, обвинувачена сприяла становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові, та надавала допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти російських суддів та кримських "чиновників".

Також, "суд" у Криму оголосив вирок ніби-то "агенту Головного управління розвідки Міністерства оборони України" Костянтину Ширинзі. Чоловіка засудили до 12 років колонії суворого режиму, апеляцію захисту відхилили.

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