Апелляцию отклонили. Приговор на 12 лет тюрьмы украинскому политзаключенному вступил в силу

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

Приговор подконтрольного РФ Верховного суда Крыма, назначившего 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима "агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины", гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 г. р., вступил в законную силу.

"Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано", - сообщили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали Ширинга в Крыму в марте 2020 года якобы "за шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки". Приговор был оглашен еще в марте 2021 года, сегодня он вступил в силу.