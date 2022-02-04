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Апелляцию отклонили. Приговор на 12 лет тюрьмы украинскому политзаключенному вступил в силу

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Севастополь, Пятница 04 февраля 2022 09:14
Апелляцию отклонили. Приговор на 12 лет тюрьмы украинскому политзаключенному вступил в силу Фото: в РФ огласили приговор якобы "украинскому агенту" (crimean-process)
Автор: Анастасия Рокитна

"Суд" в Крыму объявил приговор якобы "агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины" Константину Ширинге. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, апеллицию защиты отклонили.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Приговор подконтрольного РФ Верховного суда Крыма, назначившего 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима "агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины", гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 г. р., вступил в законную силу.

"Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано", - сообщили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали Ширинга в Крыму в марте 2020 года якобы "за шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки". Приговор был оглашен еще в марте 2021 года, сегодня он вступил в силу.

Напомним, украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Бурятии.

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