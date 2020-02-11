Судья Верховного суда Святская ушла в отставку

Высший совет правосудия уволил с должности судью Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суд Елену Святскую в связи с представлением ею заявления об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВС.

Соответствующее решение было принято сегодня, 11 февраля.

"Елена Святская начала карьеру в органах прокуратуры, затем работала старшим преподавателем кафедры общеправовых дисциплин Кременчугского государственного политехнического университета. В 2002 году она стала судьей Кременчугского районного суда Полтавской области, проработав в этой должности до 2017 года. Указом президента Украины № 195/2019 от 7 мая 2019 Елена Святская была назначена судьей Верховного суда", - сообщили в ВС.

Фото: Елена Святская (supremecourt.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что новым председателем Окружного административного суда города Киеве вновь избрали Павла Вовка. 21 января прошло голосование относительно назначения нового главы ОАСК. За Вовка было отдано 39 голосов.

Также сообщалось, что Окружной административный суд Киева с 2014 года удовлетворил 68 исков о восстановлении экс-чиновников, уволенных по закону "Об очищении власти" (люстрации). Суд отказал только 18 бывшим чиновникам.