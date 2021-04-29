Судья Царевич вернулась в штат Печерского райсуда Киева

Скандальная судья Оксана Царевич была восстановлена в штате Печерского районного суда Киева. Судью восстановили после того, как Верховный суд отменил ее увольнение за неправосудные решения и нарушение присяги.

"Да, госпожа Царевич находится в штате Печерского районного суда Киева", - сказал он.

Сегодня РБК-Украина стало известно, что Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Царевич. Однако, как отмечал адвокат Роман Маселко, после восстановления Царевич в должности судьи, она не будет иметь права отправлять правосудие.

Как пояснил адвокат, Высшему совету правосудия нужно будет рассмотреть этот вопрос, после чего подать ее кандидатуру президенту Владимиру Зеленскому для назначения судьей бессрочно.