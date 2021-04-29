Судья Царевич вернулась в штат Печерского райсуда Киева

Скандальная судья Оксана Царевич была восстановлена в штате Печерского районного суда Киева. Судью восстановили после того, как Верховный суд отменил ее увольнение за неправосудные решения и нарушение присяги.
Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Печерского райсуда Киева Виталий Чергавый.
"Да, госпожа Царевич находится в штате Печерского районного суда Киева", - сказал он.
Сегодня РБК-Украина стало известно, что Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Царевич. Однако, как отмечал адвокат Роман Маселко, после восстановления Царевич в должности судьи, она не будет иметь права отправлять правосудие.
Как пояснил адвокат, Высшему совету правосудия нужно будет рассмотреть этот вопрос, после чего подать ее кандидатуру президенту Владимиру Зеленскому для назначения судьей бессрочно.
Напомним, судья Царевич была уволена с должности в 2016 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовало решение Рады о разрешении на задержание и арест судьи, ведь она фигурировала в уголовном производстве.
Основанием для уголовного преследования судьи Царевич стали ее решения в начале 2014 года, которыми она лишила водительских прав участников "Автомайдана". Однако в июне 2020 года Шевченковский районный суд Киева признал Царевич невиновной в вынесении неправосудных решений.