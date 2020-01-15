Судья Оберемко избежал наказания за пьяную езду и угрозы инспектору ГАИ

Подольский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего судью Макаровского районного суда Киевской области Владислава Оберемко, который угрожал убийством сотруднику ГАИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам суда, в феврале 2015 года в Киеве на улице Ольжича сотрудники ГАИ попытались остановить для проверки автомобиль ВМW Х5, за рулем которого был Оберемко. Однако тот момент действующий судья, который был в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку скрыться.

Когда несколько экипажей ГАИ смогли остановить авто на улице Сырецкой, Оберемко достал пистолет, направил его в сторону правоохранителей и заявил, что застрелит их. Судья также нецензурно выражался, предлагал им взятку и заявил, что не боится наказания за свои действия.

После этого он продемонстрировал удостоверение судьи, отметил, что его не имеют права задерживать, и уехал с места преступления на своем авто. Тем не менее, через 2 месяца против Оберемко было открыто уголовное дело за угрозы правоохранителям, также его лишили водительских прав.

В августе 2016 года за дисциплинарный проступок указом президента Петра Порошенко он был уволен с должности судьи.

В середине декабря 2019 года Подольский суд решил закрыть дело против Оберемко и освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности (3 года).

Отметим, после инцидента МВД также аннулировало судье Оберемко разрешение на хранение и ношение оружия.