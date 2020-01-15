Суддя Оберемко уникнув покарання за п'яну їзду та погрози інспектору ДАІ

Подільський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього суддю Макарівського районного суду Київської області Владислава Оберемка, який погрожував вбивством співробітнику ДАІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Згідно з матеріалами суду, в лютому 2015 року в Києві на вулиці Ольжича працівники ДАІ спробували зупинити для перевірки автомобіль ВМW Х5, за кермом якого був Оберемко. Однак той момент діючий суддя, який був у стані алкогольного сп'яніння, зробив спробу втекти.

Коли кілька екіпажів ДАІ змогли зупинити авто на вулиці Сирецькій, Оберемко дістав пістолет, направив його в бік правоохоронців і заявив, що застрелить їх. Суддя також нецензурно висловлювався, пропонував їм хабар і заявив, що не боїться покарання за свої дії.

Після цього він продемонстрував посвідчення судді, зазначив, що його не мають права затримувати, і поїхав з місця злочину на своєму авто. Тим не менш, через 2 місяці проти Оберемка було відкрито кримінальну справу через погрози правоохоронцям, також його позбавили водійських прав.

У серпні 2016 року за дисциплінарний проступок указом президента Петра Порошенка він був звільнений з посади судді.

У середині грудня 2019 року Подільський суд вирішив закрити справу проти Оберемка і звільнити його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строку давності (3 роки).

Зазначимо, після інциденту МВС також анулював судді Оберемку дозвіл на зберігання і носіння зброї.