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Судья КСУ Тупицкий трижды посещал Крым после российской оккупации, - "Схемы"

Автор: Артур Родивилов

Экс-председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, по данным журналистов, трижды посещал оккупированный Россией Крым. Хотя сам это отрицает.

Об этом идет речь в расследовании программы "Схемы".

Источники программы в пограничной службе утверждают, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом. В частности, 20 июля 2016 он въехал в Крым через КПВВ "Чонгар". Вернулся почти через месяц - 28 августа

Второй раз судья поехал на оккупированный полуостров в 2017 году. 7 апреля он снова воспользовался пунктом пропуска "Чонгар", вернулся он через два дня.

Также Тупицкий посетил Крым 5 августа того же года. Покинул территорию через две недели – 22 августа.

По словам адвоката и бывшего члена Общественного совета доброчестности Романа Маселко, судебные органы и СБУ не рекомендовали судьям ездить в Крым, потому что они являются носителями важной информации.

Тупицкий в комментарии "Схемам" сказал, что не ездил в Крым, так как там Россия возбудила уголовное дело против него, а потому он мог бы иметь проблемы.

Напомним, экс-главу Конституционного суда Украины будут судить за подкуп свидетеля в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда в октябре 2018 года.

Отметим, Конституционный суд Украины временно приостановил выплату заработной платы бывшему главе КСУ Александру Тупицкому.

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