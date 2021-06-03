Судья КСУ Тупицкий трижды посещал Крым после российской оккупации, - "Схемы"

Источники программы в пограничной службе утверждают, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом. В частности, 20 июля 2016 он въехал в Крым через КПВВ "Чонгар". Вернулся почти через месяц - 28 августа

Второй раз судья поехал на оккупированный полуостров в 2017 году. 7 апреля он снова воспользовался пунктом пропуска "Чонгар", вернулся он через два дня.

Также Тупицкий посетил Крым 5 августа того же года. Покинул территорию через две недели – 22 августа.

По словам адвоката и бывшего члена Общественного совета доброчестности Романа Маселко, судебные органы и СБУ не рекомендовали судьям ездить в Крым, потому что они являются носителями важной информации.

Тупицкий в комментарии "Схемам" сказал, что не ездил в Крым, так как там Россия возбудила уголовное дело против него, а потому он мог бы иметь проблемы.