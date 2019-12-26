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Судья КСУ Мельник ушел в отставку

Новости » Политика     26.12.2019 - 14:41
Судья КСУ Мельник ушел в отставку
Фото: Николай Мельник (из открытых источников)

Мельника уволили в связи с его заявлением об отставке

Судья Конституционного суда Николай Мельник ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мельника уволили в связи с его заявлением об отставке.

"24 декабря 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного суда Украины в связи с подачей им заявления об отставке", - говорится в сообщении.

Добавим, Мельника был назначен судьей КСУ Верховной радой Украины в марте 2014 года. Судья принес присягу 13 марта 2014 года. Он является доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Украины.

Напомним, 14 мая 2019 года уволили главу КСУ Станислава Шевчука. В связи с этим, он заявил, что в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". При этом Шевчук обвинил в своем увольнении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Но в октябре Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука о возобновлении в должности председателя КСУ в полном объеме.

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