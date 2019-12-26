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Суддя КСУ Мельник пішов у відставку

Новини » Політика     26.12.2019 - 14:41
Суддя КСУ Мельник пішов у відставку
Фото: Микола Мельник (з відкритих джерел)

Мельника звільнили у зв'язку з його заявою про відставку

Суддя Конституційного суду Микола Мельник пішов у відставку. Про це повідомляє прес-служба суду.

Мельника звільнили у зв'язку з його заявою про відставку.

"24 грудня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України було звільнено у відставку суддю КСУ Миколу Мельника з посади судді Конституційного суду України у зв’язку з поданням ним заяви про відставку", - йдеться у повідомленні.

Додамо, Мельника було призначено суддею КСУ Верховною радою України у березні 2014 року. Суддя склав присягу 13 березня 2014 року. Він є доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України.

Нагадаємо, 14 травня 2019 року звільнили голову КСУ Станіслава Шевчука. У зв'язку з цим, він заявив, що в стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". При цьому Шевчук звинуватив у своєму звільненні п'ятого президента України Петра Порошенка.

Але у жовтні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука про поновлення на посаді голови КСУ в повному обсязі.

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