Судья КСУ Литвинов ушел в отставку

Конституционный суд Украины (КСУ) 26 апреля уволил судью Александра Литвинова. Ранее он подал заявление об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ .

Литвинов был избран в КСУ по квоте съезда судей Украины в январе 2013-го. Присягу он принял 15 мая того же года. В мае этого году его полномочия истекают.

"По результатам заседания КСУ принял решение об удовлетворении заявления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня на специальном пленарном заседании КСУ рассмотрел заявление Литвинова об отставке с должности судьи Конституционного суда.

Напомним, отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий после начала войны с Россией незаконно сбежал за границу. Государственное бюро расследований подозревает, что к побегу могут быть причастны правоохранители.

Отметим, в отношении Тупицкого в Украине возбуждено несколько уголовных дел.

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