Судья из Харьковской области может сесть пожизненно за госизмену, - ГБР

Следователи установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области, глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

В частности, для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников".

Женщина активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое "судопроизводство" оккупационной власти. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором.

Следователи объявили подозреваемой подозрение о государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.