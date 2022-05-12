Судья из Харьковской области может сесть пожизненно за госизмену, - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене руководительницы одного из районных судов Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Следователи установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области, глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.
В частности, для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников".
Женщина активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое "судопроизводство" оккупационной власти. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором.
Следователи объявили подозреваемой подозрение о государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что главам двух общин в Луганской области объявили подозрение в госизмене.
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