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Судья из Харьковской области может сесть пожизненно за госизмену, - ГБР

Государственное бюро расследований (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене руководительницы одного из районных судов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Следователи установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области, глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

В частности, для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников".

Женщина активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое "судопроизводство" оккупационной власти. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором.

Следователи объявили подозреваемой подозрение о государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что главам двух общин в Луганской области объявили подозрение в госизмене.

Также мы писали, что Нацгвардійця подозревают в госизмене. Сообщается, что он предоставлял оккупантам данные о воинских частях.

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ХарьковГосбюро расследованийГБР