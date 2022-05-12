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Суддя з Харківської області може сісти довічно за держзраду, - ДБР

Державне бюро розслідувань (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді очільниці одного з районних судів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Слідчі встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

Зокрема, для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців".

Жінка активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором.

Слідчі оголосили підозрюваній підозру про державну зраду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що головам двох громад у Луганській області оголосили підозру у держзраді.

Також ми писали, що Нацгвардійця підозрюють у держзраді. Повідомляється, що він надавав окупантам дані про військові частини.

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