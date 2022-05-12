Суддя з Харківської області може сісти довічно за держзраду, - ДБР

Слідчі встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

Зокрема, для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців".

Жінка активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором.

Слідчі оголосили підозрюваній підозру про державну зраду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.