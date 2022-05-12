Суддя з Харківської області може сісти довічно за держзраду, - ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді очільниці одного з районних судів Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Слідчі встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.
Зокрема, для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців".
Жінка активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором.
Слідчі оголосили підозрюваній підозру про державну зраду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли, що головам двох громад у Луганській області оголосили підозру у держзраді.
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