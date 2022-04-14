Главам двух общин в Луганской области объявили подозрение в госизмене
Руководителям Марковской и Меловской объединенных территориальных общин Луганской области объявили о подозрении в государственной измене. Они перешли на сторону российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
По данным следствия, главы территориальных общин умышленно продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
"Подозреваемые перешли на сторону страны-агрессора и в условиях военного положения предоставили представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, Меловскую общину возглавляет Олег Савченко, Марковскую - Иван Дзюба.
Напомним, ранее подозрение в коллаборационизме сообщили мэру Рубежного Сергею Хортиву, который также перешел на сторону оккупантов.
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