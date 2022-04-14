ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главам двух общин в Луганской области объявили подозрение в госизмене

Новина українською →
Луганская область, Четверг 14 апреля 2022 11:03
Главам двух общин в Луганской области объявили подозрение в госизмене Фото: местные власти перешли на сторону оккупантов (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Руководителям Марковской и Меловской объединенных территориальных общин Луганской области объявили о подозрении в государственной измене. Они перешли на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

По данным следствия, главы территориальных общин умышленно продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

"Подозреваемые перешли на сторону страны-агрессора и в условиях военного положения предоставили представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, Меловскую общину возглавляет Олег Савченко, Марковскую - Иван Дзюба.

Напомним, ранее подозрение в коллаборационизме сообщили мэру Рубежного Сергею Хортиву, который также перешел на сторону оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск госизмена Война России против Украины
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине