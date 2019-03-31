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Суды в Украине работают круглосуточно

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 21:17
Суды в Украине работают круглосуточно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Штабы кандидаты могут подавать обращения в любое время

Во время выборов 2019 суды в Украине работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Павла Петренко в Twitter.

Министр подчеркнул, в случае выявления нарушений во время избирательного процесса штабы кандидатов в президенты могут подавать обращение ночью.

"Суды сейчас работают в круглосуточном режиме. Штабы кандидатов могут подавать обращения по любым нарушениям", - написал Петренко.

Суды в Украине работают круглосуточно

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

В штабе Порошенко прокомментировали результаты экзит-полов подчеркивая, что Кремль сегодня понимает, что выборы он проиграет, потому что вся процедура происходит прозрачно и демократично.

Тимошенко заявила, что результаты экзит-полов сфальсифицированы, и что наблюдатели ее штаба зафиксировали, что Тимошенко набрала более 29% голосов и оказалась на втором месте после Зеленского.

РБК-Украина писало, что по состоянии на 20 часов в общем было 1927 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Украине, открыто 31 уголовное производство.

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