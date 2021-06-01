Суды по полицейским Кагарлыка и Переяслава: названы возможные даты вердиктов

Суд по полицейскому Переяслава, которого обвиняют в убийстве ребенка, исследовал материалы дела и завершает допрос свидетелей. Осталось допросить обвиняемых.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат Виктор Чевгуз, говорится в материале "По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе".
Защитник прогнозирует, что приговор может быть вынесен до конца текущего года. Треть доказательств обвинения суд уже счел недопустимыми, отметил он.
По еще одному делу, в котором фигурируют полицейские Кагарлыка, вердикт суда может быть в конце сентября - начале октября. Речь идет о деле полицейских Кагарлыка, которых обвиняют в пытках женщины.
Адвокат потерпевшей стороны Злата Симоненко сообщила изданию, что ее подзащитная Неля Погребицкая уже больше года находится под охраной. По словам адвоката, именно ее показания в этом процессе ключевые.
Сейчас заслушиваются показания свидетелей обвинения. В конце сентября - начале октября можно ожидать приговор, прогнозирует Симоненко.
Напомним, что дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке передали в суд.
Отметим, что после истории с изнасилованием в Кагарлыке местный отдел полиции расформировали.