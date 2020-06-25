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Названа дата окончательной ликвидации отдела полиции в Кагарлыке

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 16:21
Названа дата окончательной ликвидации отдела полиции в Кагарлыке
Фото: отдел полиции Кагарлыка перестанет работать 25 июля (kagarlyk.city)

Полицейский участок в Кагарлыке перестанет работать 25 июля

После изнасилования в Кагарлыке Киевской области местный отдел полиции окончательно ликвидируют 25 июля. На звонки здесь будет реагировать полиция Обухова.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Изнасилование в Кагарлыке: что происходит в резонансном деле спустя месяц".

Как рассказал РБК-Украина источник в полиции Киевской области, полицейский участок в Кагарлыке еще месяц официально будет работать.

"Но 25 июля в этом помещении крест-накрест двери заколотят и полиции уже не будет в этом (Кагарлыкском, - ред.) районе", - отметил источник.

Он также добавил, что после ликвидации участка на звонки жителей Кагарлыка будет реагировать Обуховский отдел полиции, который находится в 40 километрах.

Напомним, ранее сообщалось, что весь личный состав отдела полиции в Кагарлыке выведен за штат и проходит переаттестацию, но вернуться на службу в этот город уже никто из полицейских не сможет.

Кроме того, РБК-Украина писало, что потерпевшую в деле об изнасиловании в Кагарлыке могут взять под круглосуточную охрану.

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Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины полицияизнасилование
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