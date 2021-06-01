Суди щодо поліцейських Кагарлика та Переяслава: названо можливі дати вердиктів

Захисник прогнозує, що вирок може бути винесений до кінця поточного року. Третину доказів обвинувачення суд вже визнав неприпустимими, зазначив він.

У ще одній справі, в якій фігурують поліцейські, вердикт суду може бути в кінці вересня - початку жовтня. Йдеться про справу поліцейських Кагарлика, яких звинувачують у тортурах жінки.

Адвокат потерпілої сторони Злата Симоненко повідомила виданню, що її підзахисна Неля Погребицька вже більше року перебуває під охороною. За словами адвоката, саме її свідчення в цьому процесі ключові.

Зараз заслуховуються свідчення свідків обвинувачення. Наприкінці вересня-початку жовтня можна очікувати вирок, прогнозує Симоненко.