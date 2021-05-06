Суды хотят лишить возможности отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцев

Административные суды хотят лишить возможности останавливать решения Службы безопасности Украины, Государственной миграционной службы и Госпогранслужбы о запрете въезда иностранцев. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №5410.
Глава государства обращает внимание, что Госмиграции, СБУ, орган охраны государственной границы, уполномоченное подразделение Национальной полиции сегодня объективно лишены возможности эффективно реализовывать предоставленные им полномочия.
"Довольно часто действие принятых ими решений о запрете въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину останавливается на основании постановлений административных судов, вынесенных в связи с принятием мер по обеспечению исков", - говорится в пояснительной записке.
Аргументом таких решений является то, что решение о запрете въезда не дает иностранцу или лицу без гражданства возможности прибыть в нашу страну и принять непосредственное участие в рассмотрении дела в суде.
Президент обращает внимание, что данные судебные решения могут привести к потере такого превентивного инструмента обеспечения национальной безопасности, как запрет въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства.
Это также может привести к созданию условий для беспрепятственного въезда в нашу страну и законного пребывания иностранцев, в отношении которых есть подозрения в причастности к:
Напомним, глава государства внес этот законопроект еще в конце апреля. Однако сначала его текст отсутствовал.
Так, в Украине вскоре может заработать "суд в смартфоне". Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №5246 президента.
В материале "Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает" суд в смартфоне "РБК-Украина писало, что эта система может появиться в Украине в конце года.
Кроме того, глава государства предлагает создать Киевский городской окружной административный суд и ликвидировать Окружной административный суд Киева. Он внес в Раду законопроект.