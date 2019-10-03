Суды ЕС смогут предписывать Facebook удалять комментарии

Суд Европейского союза (ЕС) разрешил национальным судам по всей Европе предписывать хостинговым компаниям, в том числе и Facebook, удалять или блокировать клеветнические или оскорбительные комментарии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что если комментарии пользователей Facebook будут признаны клеветническими, оскорбительными или содержащими запрещенную в одной из стран информацию, то суды будут вправе на законных основаниях требовать удалить их.

"Законодательство ЕС не запрещает предписывать провайдеру удалять хранящуюся у него информацию, содержание которой идентично той, которая была ранее объявлена незаконной", - говорится в заявлении Европейского суда.

Отметим, согласно европейской директиве об электронной торговле, Facebook формально не несет ответственности за хранящуюся на ее серверах информацию, если его администраторам не известно о ее незаконном характере.

Представители соцсети раскритиковали такое решение суда, заявив, что роль социальных платформ заключается не в том, чтобы отслеживать, интерпретировать и удалять слова, которые могут быть запрещены в некоем суверенном государстве.

"Это подрывает давний принцип, согласно которому одна страна не имеет права навязывать свою риторику другой стране. Это также открывает двери для обязательств, налагаемых на интернет-компании, по мониторингу публикации и последующей их интерпретации, если они окажутся эквивалентны признанному незаконным контенту", - говорится в заявлении Facebook агентству Reuters.

В решение суда также значится, что законодательство ЕС не исключает, что такое судебное решение может оказывать влияние на глобальном уровне в рамках соответствующего международного права.

Напомним, США проведут очередное расследование в отношении Facebook, Amazon и Google. Компании планируют проверить на соблюдение антимонопольного законодательства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Facebook и Instagram в Украине удалили два миллиона ботов в 2019 году. Из-за этого численность их аудитории сократилась в феврале, но уже в сентябре вышла на прежние позиции.