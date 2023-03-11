Судове рішення у кілька кліків. У "Дії"доступна нова послуга: як скористуватися

Для українців в "Дії" нещодавно стала доступною нова послуга. Вона дозволяє отримати через додаток електронне судове рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Коротко про документ

Як зазначають у відомстві, судове рішення через додаток держпослуг можна з кваліфікованим електронним підписом суддів, документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.

Вказано, що раніше для цього необхідно було їхати до суду в спеціально відведений час, а потім стояти у чергах, щоб отримати документ.

У Мінцифри нагадують, судове рішення - це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.

Як отримати

Як пояснюють в Мінцифри, щоб отримати судове рішення через додаток держпослуг, необхідно:

авторизуватися у застосунку "Дія",

натиснути "Послуги",

вибрати "Судові справи",

переглянути судове рішення,

вибрати необхідне та за потреби завантажити собі на смартфон.

Крім того, у застосунку "Дія" українці можуть отримувати сповіщення про призначені судові засідання, у яких вони є учасниками справи.

Важливо. Зазначена послуга доступна в останній версії "Дії". У разі відсутності опції "Судові справи" треба оновити застосунок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на порталі "Дія" можна подати заяву про шлюб.

Також ми писали про те, що українці за допомогою застосунку "Дія" зможуть отримати витяг про місце проживання.

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