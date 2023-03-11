ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Судебное решение в несколько кликов. В "Дія" доступна новая услуга: как воспользоваться

Новина українською →
Киев, Суббота 11 марта 2023 12:09
Судебное решение в несколько кликов. В "Дія" доступна новая услуга: как воспользоваться Фото: судебные решения можно получить в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Для украинцев в "Дія" недавно стала доступна новая услуга. Она позволяет получить через приложение электронное судебное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Кратко о документе

Как отмечают в ведомстве, судебное решение через приложение госуслуг можно с квалифицированной электронной подписью судей, документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Указано, что раньше для этого необходимо было ехать в суд в специально отведенное время, а затем стоять в очередях, чтобы получить документ.

В Минцифре напоминают, что судебное решение - это документ, в котором отражается результат судебного дела. К примеру, подтверждается факт развода пары.

Как получить

Как объясняют в Минцифры, чтобы получить судебное решение через приложение госуслуг, необходимо:

  • авторизироваться в приложении "Дія",
  • нажать "Услуги",
  • выбрать "Судебные дела",
  • пересмотреть судебное решение,
  • выбрать необходимое и при необходимости загрузить себе смартфон.

Кроме того, в приложении "Дія" украинцы могут получать уведомления о назначенных судебных заседаниях, в которых они являются участниками дела.

Важно. Указанная услуга доступна в последней версии "Дія" В случае отсутствия опции "Судебные дела" необходимо обновить приложение.

Напомним, ранее стало известно, что на портале "Дія" можно подать заявление о браке.

Также мы писали о том, что украинцы с помощью приложения "Дія" смогут получить выписку о месте жительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Сити додаток Мінцифра Суд
NEWS
ВСУ отбили атаку оккупантов у Белогоровки и держат оборону в Бахмуте: карты боев ISW
ВСУ отбили атаку оккупантов у Белогоровки и держат оборону в Бахмуте: карты боев ISW
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации